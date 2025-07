Feuerwerk in Plauen mitten im Sommer trotz Trockenheit? – Kontroverse um Spektakel zur Stadtstrand-Eröffnung

In den sozialen Medien wurde das Feuerwerk über der Weißen Elster am vergangenen Wochenende diskutiert. Es gab viel Lob, aber auch Kritik aufgrund der Trockenheit. Aber was ist wann erlaubt?

Es krönt die besten Partys - ob Volksfest, Firmenfeier oder Hochzeit - das Feuerwerk als buchstäblicher Knalleffekt. Und wie bei Knalleffekten üblich scheiden sich daran die Geister. Da macht auch das Feuerwerk zur Neueröffnung des Plauener Stadtstrandes am vergangenen Wochenende keine Ausnahme. Gut zehn Minuten dauerte das Spektakel über der... Es krönt die besten Partys - ob Volksfest, Firmenfeier oder Hochzeit - das Feuerwerk als buchstäblicher Knalleffekt. Und wie bei Knalleffekten üblich scheiden sich daran die Geister. Da macht auch das Feuerwerk zur Neueröffnung des Plauener Stadtstrandes am vergangenen Wochenende keine Ausnahme. Gut zehn Minuten dauerte das Spektakel über der...