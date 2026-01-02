MENÜ
Pyrotechnik ist in Plauen in einem Bäckerschaufenster gelandet.
Pyrotechnik ist in Plauen in einem Bäckerschaufenster gelandet. Bild: Silas Stein/dpa
Plauen
Feuerwerkskörper beschädigt in Plauen Schaufenster, Hauswand und geparktes Auto
Redakteur
Von Sabine Schott
Im Stadtteil Preißelpöhl haben Unbekannte derart mit Pyrotechnik hantiert, dass die Scheibe eines Bäckerladens zerstört wurde.

Es geschah in der Zeit vom Mittag des Silvestertages bis zum Vormittag an Neujahr: Unbekannte haben mit Feuerwerkskörpern den Laden der Bäckerei Schreiner an der Ecke Bonhoeffer-/Breitscheidstraße beschädigt. Das meldete die Polizei am Freitagvormittag. Betroffen war durch den unsachgemäßen Gebrauch der Pyrotechnik ein Schaufenster des...
Mehr Artikel