Figuren, Würfel und Karten: „Stadt-Land-Spielt“ in der Vogtlandbibliothek

Die Plauener Vogtlandbibliothek beteiligt sich am Samstag, 20. September, an der internationalen Aktion „Stadt-Land-Spielt!“. Was Spielefans erwartet.

Plauen.

Herbstzeit ist für viele Menschen Spielezeit. Am Tag des Gesellschaftsspiels am Samstag lädt auch die Vogtlandbibliothek von 10 bis 20 Uhr zu „Stadt-Land-Spielt“ ein, wie die Stadtverwaltung Plauen mitteilt. Es handelt sich um ein Projekt zur Förderung des Kulturgutes Spiel. Das ganze findet an über 300 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Belgien statt. Auch die Vogtlandbibliothek will an diesem Tag Gäste an die Spieltische in der Bibliothek locken. Dort können bekannte und neue Spiele ausprobiert werden, beispielsweise „Dorfromantik“. Vor Ort seien auch Spieleerklärer. Neugierige können zudem an einer Spielerallye mitmachen, bei der ein Hauptpreis verlost wird. Der Eintritt ist frei. (nütz)