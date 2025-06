Finale furioso: Funkelndes Feuerwerk beendet das Plauener Spitzenfest

Viele Zuschauer versammelten sich am Sonntagabend nochmals auf den Straßen und Plätzen der Altstadt und applaudierten für die farbenprächtige Show. Was beim Spitzenfest-Finale besonders gut ankam.

Mit einem farbenprächtigen Feuerwerk ist das Spitzenfest am Sonntag, 22. Juni, kurz vor 23 Uhr in Plauen zu Ende gegangen. Nach drei tollen Tagen mit Musik, Show und weiteren reizvollen Angeboten auf der Festmeile im Stadtzentrum erlebten die Gäste noch einen Höhepunkt. Nachdem am Abend des Finaltages bereits ein unterhaltsames...