Finanzamt ist am kommenden Mittwoch nur eingeschränkt erreichbar

Wer in diesen Tagen das Plauener Finanzamt erreichen muss, hat zumindest am kommenden Mittwoch, das ist der 4. Juni, keine guten Karten. Wie die Behörde in der Europaratstraße 17 mitteilt, werde eine umfangreiche Software-Aktualisierung durchgeführt. Daher stehe ganztägig keine IT-Unterstützung zur Verfügung. Die Erreichbarkeit des...