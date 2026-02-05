Finanzloch bei der Gebäude- und Anlagenverwaltung in Plauen: AfD-Fraktion verpasst Rathaus einen Rüffel

Plauen
Für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude und Anlagen fehlten zuletzt 725.000 Euro. Der Stadtrat hat das Loch am Dienstag gestopft. Doch die AfD votierte mit Nein. Warum?
Die Plauener Stadträte haben am Dienstag mit Stimmenmehrheit außerplanmäßig 725.000 Euro für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude und Liegenschaften bewilligt. Bereits zuvor hatte der Finanzausschuss grünes Licht gegeben. Grund: Die Gebäude- und Anlagenverwaltung konnte Rechnungen aus dem Jahr 2025 nicht mehr begleichen....
