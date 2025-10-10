Flohmarkt für Kindersachen im Plauener Jugendzentrum „Oase“

Plauen
Am 11. Oktober verwandelt sich die „Oase“ in ein Paradies für Schnäppchenjäger. Eltern stöbern, während Kinder betreut werden. Was macht den Einkauf noch entspannter?
Gut für die Umwelt und das Familienbudget: Rund 100 Familien haben eine der begehrten Startnummern ergattert und verkaufen am Samstag, 11. Oktober, von 9 bis 15 Uhr im Jugendzentrum „Oase“ gut erhaltene Second-Hand-Kleidungsstücke, Spielsachen, Babyartikel, Bücher und vieles mehr. Ein Team aus vor allem jungen, ehrenamtlichen Helfern...
