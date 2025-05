Flucht nach Unfall beim Ausparken in Plauen

Ein nahe dem Helios-Klinikum abgestellter BMW ist am Mittwoch von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit einem Parkunfall auf der Röntgenstraße in Plauen. Wie es heißt, hatte eine BMW-Fahrerin am Mittwochfrüh ihr Auto an der Röntgenstraße nahe dem Helios-Klinikum abgestellt. Als die Besitzerin am Vormittag zurückkehrte, war der Wagen an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Laut Polizei ist...