Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Veranstalter/Ziegenhagen
Bild: Veranstalter/Ziegenhagen
Plauen
Folk-Herbst in Plauen: Griff begeistert mit innovativer Dudelsackmusik
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Griff lässt Musik aufleben: Beim Folk-Herbst in Plauen vereinen sie Tradition und Innovation. Dudelsackmusik auf selten gehörtem Niveau entfaltet sich. Stimmen und Instrumente greifen wie Zahnräder ineinander. Welche Magie verbirgt sich darin?

Griff ist ein Trio aus Belgien, das beim Folk-Herbst in Plauen die Brücke zwischen Tradition und Avantgarde schlägt. Mit Spielfreude und präzisem Zusammenspiel heben die drei die Dudelsackmusik auf ein selten gehörtes Niveau, heißt es von den Veranstaltern. „Aus warmen, erdigen Bordunen und schillernden Obertönen formen sie Klangräume, in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
08.10.2025
2 min.
Morgendämmerung im Nebel: Plauens Landschaft als herbstliches Kunstwerk
Plauen erlebt bislang einen eher trüben Herbst. Die Sonne bleibt hinter Wolken verborgen. Doch am frühen Morgen tauchen Nebelbilder auf, die die Sinne fesseln.
Bernd Jubelt
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
15:20 Uhr
1 min.
Kirmeszauber mit Kinderfest in Breitenfeld
Breitenfeld feiert Kirmes: Am Samstag lädt ein Kinderfest mit Hüpfburg und Schminken zum Strahlen ein. Abends erwacht die Tradition der Roggenstum. Sonntag gibt es noch mehr zu entdecken.
Babette Philipp
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
Mehr Artikel