Folk-Herbst in Plauen: Griff begeistert mit innovativer Dudelsackmusik

Griff lässt Musik aufleben: Beim Folk-Herbst in Plauen vereinen sie Tradition und Innovation. Dudelsackmusik auf selten gehörtem Niveau entfaltet sich. Stimmen und Instrumente greifen wie Zahnräder ineinander. Welche Magie verbirgt sich darin?

Griff ist ein Trio aus Belgien, das beim Folk-Herbst in Plauen die Brücke zwischen Tradition und Avantgarde schlägt. Mit Spielfreude und präzisem Zusammenspiel heben die drei die Dudelsackmusik auf ein selten gehörtes Niveau, heißt es von den Veranstaltern. „Aus warmen, erdigen Bordunen und schillernden Obertönen formen sie Klangräume, in...