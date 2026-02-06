MENÜ
Die Fontane-Geburtsstadt Neuruppin hat dem „Dichter der Mark" ein Denkmal errichtet. Bild: Axel Scheibe
Die Fontane-Geburtsstadt Neuruppin hat dem „Dichter der Mark“ ein Denkmal errichtet. Bild: Axel Scheibe
Die Fontane-Geburtsstadt Neuruppin hat dem „Dichter der Mark“ ein Denkmal errichtet.
Die Fontane-Geburtsstadt Neuruppin hat dem „Dichter der Mark“ ein Denkmal errichtet. Bild: Axel Scheibe
Plauen
Fontane im Fokus: Plauener Literaturverein Goethekreis lädt ein
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Warum faszinieren und fesseln Fontanes Werke bis heute ihre Leser? Ein Abend in Plauen geht seinen Erzähltechniken auf den Grund.

Um Theodor Fontane (1819-1898) dreht sich die nächste Veranstaltung des Plauener Literaturvereins Goethekreis. Der Schriftsteller, Journalist und Theaterkritiker verfasste vor allem im fortgeschrittenen Lebensalter berühmt gewordene Romane („Frau Jenny Treibel“, „Effi Briest“ und „Der Stechlin“). Horst Haldenhof, früher...
Mehr Artikel