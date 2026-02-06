Fontane im Fokus: Plauener Literaturverein Goethekreis lädt ein

Plauen
Warum faszinieren und fesseln Fontanes Werke bis heute ihre Leser? Ein Abend in Plauen geht seinen Erzähltechniken auf den Grund.
Um Theodor Fontane (1819-1898) dreht sich die nächste Veranstaltung des Plauener Literaturvereins Goethekreis. Der Schriftsteller, Journalist und Theaterkritiker verfasste vor allem im fortgeschrittenen Lebensalter berühmt gewordene Romane („Frau Jenny Treibel“, „Effi Briest“ und „Der Stechlin“). Horst Haldenhof, früher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.