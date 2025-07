Fototerminals für digitale Passbilder im Plauener Rathausfoyer einsatzbereit

Wer einen neuen Pass oder Personalausweis beantragen will, kann nun auch in der Stadtverwaltung das notwendige Foto machen lassen. Was hierbei zu beachten ist.

Plauener können im Rathausfoyer ab sofort digitale Passbilder selbst anfertigen. Dazu hat die Stadt zwei Fototerminals zur selbstständigen Lichtbilderfassung aufstellen lassen. Es handelt sich um Selbstbedienungsterminals, sodass in der Regel keine Mithilfe durch die städtischen Mitarbeiter erfolgt, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Automaten... Plauener können im Rathausfoyer ab sofort digitale Passbilder selbst anfertigen. Dazu hat die Stadt zwei Fototerminals zur selbstständigen Lichtbilderfassung aufstellen lassen. Es handelt sich um Selbstbedienungsterminals, sodass in der Regel keine Mithilfe durch die städtischen Mitarbeiter erfolgt, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Automaten...