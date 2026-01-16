MENÜ
  • Franken-Sachsen-Magistrale: Wie geht es mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke weiter?

Vertreter des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes trafen sich am Freitag in Plauen, um die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale voranzubringen.
Vertreter des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes trafen sich am Freitag in Plauen, um die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale voranzubringen. Bild: Stadt Plauen
Franken-Sachsen-Magistrale: Wie geht es mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke weiter?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Das Sächsisch-Bayerische Städtenetz drängt nach der jüngsten Streckensperrung in Franken darauf, notwendige Sanierungsarbeiten mit der geplanten Elektrifizierung zu bündeln. Es gibt positive Signale.

Nach Jahren des Stillstandes kommt jetzt in die weitere Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale Bewegung. Der Planungsstopp soll in Kürze aufgehoben werden, berichtete Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU). Er war am Freitag Gastgeber eines Treffens von Vertretern des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes. Daran hatte auch Martin...
