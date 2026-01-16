Franken-Sachsen-Magistrale: Wie geht es mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke weiter?

Plauen
Das Sächsisch-Bayerische Städtenetz drängt nach der jüngsten Streckensperrung in Franken darauf, notwendige Sanierungsarbeiten mit der geplanten Elektrifizierung zu bündeln. Es gibt positive Signale.
Nach Jahren des Stillstandes kommt jetzt in die weitere Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale Bewegung. Der Planungsstopp soll in Kürze aufgehoben werden, berichtete Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU). Er war am Freitag Gastgeber eines Treffens von Vertretern des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes. Daran hatte auch Martin...
