Frau in Not - zwei Augenzeugen schauen in Plauen weg und unterlassen jede Hilfe

Eine 89-Jährige war am Donnerstag gestürzt und hatte sich verletzt. Nun ermittelt die Polizei wegen unterlassener Hilfeleistung.

Als eine 89-jährige Frau am Donnerstagmittag an der Haltestelle Hans-Löwel-Platz stürzte und sich dabei sichtbar am Kopf verletzte, schauten sie einfach weg und unterließen es, Hilfe zu leisten. Nun sucht die Polizei nach ihnen - wegen unterlassener Hilfeleistung, wie sie am Freitag berichtete. Eine Person wurde als männlich, circa 1,90 Meter...