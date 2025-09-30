Frau nach mutmaßlichem Messerangriff in Hofer Asylunterkunft in Haft

Offenbar war am Sonntagabend ein Streit eskaliert. Dabei wurde ein 27-Jähriger verletzt.

In einer Hofer Asylbewerberunterkunft ist ein Streit eskaliert. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, soll dabei eine 24-jährige Frau einen 27-jährigen Bewohner mit einem Messer angegriffen haben. Die Deutsche befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Tat hatte sich am Sonntagabend ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen suchte die...