Frau nach mutmaßlichem Messerangriff in Hofer Asylunterkunft in Haft

Plauen
Offenbar war am Sonntagabend ein Streit eskaliert. Dabei wurde ein 27-Jähriger verletzt.
In einer Hofer Asylbewerberunterkunft ist ein Streit eskaliert. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, soll dabei eine 24-jährige Frau einen 27-jährigen Bewohner mit einem Messer angegriffen haben. Die Deutsche befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Tat hatte sich am Sonntagabend ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen suchte die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.