Frauenarbeit und Kinderbetreuung: Podiumsdiskussion in Plauen

In der Fabrik der Fäden findet am Freitagabend eine Veranstaltung statt, an der sich auch das Publikum beteiligen kann.

Zur aktuellen Sonderschau „Einblicke: Textile Arbeitswelten aus sozialer Sicht – Frauenarbeit und Kinderbetreuung“ in der Fabrik der Fäden in Plauen findet am Freitag um 18 Uhr eine Podiumsdiskussion statt. Darin geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Vergangenheit und der Gegenwart sowie die Rolle der Frau im Vergleich...