Freitag in Plauen: Feiern und Filme erleben zum Haselbrunner Stadtteilevent

Die Haselbrunner Filmnacht, ein herbstliches Stadtteilfest in Plauen unter freiem Himmel, kehrt Freitag zurück. Worauf sich Besucher freuen dürfen.

Plauen.

Die inzwischen vierte Ausgabe der Haselbrunner Filmnacht im Plauener Norden steht an – wieder mit dem Ziel, Begegnungen zu ermöglichen. Daniel Escherich von der Mobilen Jugendarbeit in Plauen teilt mit, dass der Markusplatz am Freitag, 12. September ab 15 Uhr zum Treffpunkt für Jung und Alt wird. Diesmal können sich Besucher die zwei Filme „Paddington in Peru“ und „Der Spitzname“ ansehen. Neben Kino soll es Mitmach-, Spiel- und Informationsangebote sowie Essen und Trinken geben. Im Frühjahr gab es noch Verzögerungen mit den benötigten Geldern, doch nun findet alles statt. Getragen wird das Event von der Mobilen Jugendarbeit Plauen, der „Partnerschaft für Demokratie“ des Vogtlandkreises und zahlreichen Vereinen und Initiativen. Der Eintritt ist frei. (nütz)