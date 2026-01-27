Freiwillige Feuerwehr Jocketa: Das ist das neue Führungsduo

Björn Rödel und Mikro Demmrich tragen jetzt die Verantwortung für die Ortsfeuerwehr Jocketa. Die neue Spitze tritt in große Fußstapfen.

Die Freiwillige Feuerwehr Jocketa hat ein neues Führungsduo. Die Wahl hatte bereits am 5. Dezember 2025 stattgefunden. In seiner jüngsten Sitzung bestätigte nun der Gemeinderat Pöhl offiziell das Wahlergebnis der Jocketaer Kameraden. Damit leitet Björn Rödel die Ortswehr für die kommenden fünf Jahre. Er hatte bislang das Amt des...