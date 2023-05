Freunde Plauens stellen Arbeit vor

Plauen.

Im Eingangsbereich des Landratsamtes am Postplatz in Plauen präsentiert sich in den kommenden Wochen der Verein der Freunde Plauens. Er möchte die Gelegenheit nutzen, um auf Info-Tafeln über seine Arbeit sowie vollendete und aktuelle Projekte zu berichten. Landrat Thomas Hennig (CDU) wird die Ausstellung am heutigen Dienstag um 13 Uhr eröffnen. Der Verein der Freunde Plauens besteht seit nunmehr 33 Jahren und hat derzeit 55 Mitglieder. Die weitere Entwicklung des Plauener Arboretums inclusive des Weber-Demmig-Hauses sowie die Drachengrotte im Stadtpark Plauen sind aktuelle Vorhaben des Vereins. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 23. Juni. (bju)