  • Frida-Markt in der Plauener Stadt-Galerie hat einen neuen Lieferanten: Das ist der Grund

Betreiber des Frida-Marktes in der Stadt-Galerie ist die Konsum-Genossenschaft Dresden.
Betreiber des Frida-Marktes in der Stadt-Galerie ist die Konsum-Genossenschaft Dresden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Frida-Markt in der Plauener Stadt-Galerie hat einen neuen Lieferanten: Das ist der Grund
Redakteur
Von Swen Uhlig
Der Einkaufsmarkt im unteren Geschoss des Einkaufszentrums wird künftig von Edeka beliefert. Was die neue Partnerschaft bringen soll.

Kunden des Frida-Marktes in der Plauener Stadt-Galerie sollen schrittweise günstiger einkaufen können. Das zumindest verspricht der Betreiber – die Konsumgenossenschaft Dresden. Hintergrund: Die Genossenschaft hat für ihre Märkte in Sachsen die Belieferung umgestellt. Künftig arbeitet Konsum Dresden enger mit Edeka...
