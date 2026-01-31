Frida-Markt in der Plauener Stadt-Galerie hat einen neuen Lieferanten: Das ist der Grund

Plauen
Der Einkaufsmarkt im unteren Geschoss des Einkaufszentrums wird künftig von Edeka beliefert. Was die neue Partnerschaft bringen soll.
Kunden des Frida-Marktes in der Plauener Stadt-Galerie sollen schrittweise günstiger einkaufen können. Das zumindest verspricht der Betreiber – die Konsumgenossenschaft Dresden. Hintergrund: Die Genossenschaft hat für ihre Märkte in Sachsen die Belieferung umgestellt. Künftig arbeitet Konsum Dresden enger mit Edeka...
