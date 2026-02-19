Frischer Wind im Plauener Kindercafé Mücke

Plauen
Die Freizeiteinrichtung in der Ostvorstadt lädt im März zu einem Tag der offenen Tür ein. Besucher können dann auch den neuen Leiter kennenlernen.
Im Kindercafé Mücke in der Plauener Ostvorstadt können Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahren ihre Freizeit verbringen. Die Einrichtung in Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, in den Schulferien von 12 bis 16 Uhr. Am 13. März wird es einen Tag der offenen Tür geben....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.