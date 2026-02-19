MENÜ
Viel Spaß haben Karl, Mailin, Clubleiter Elias Wolf, Emely und Dominic (von links) im Kindercafé auch beim Tischfußball.
Viel Spaß haben Karl, Mailin, Clubleiter Elias Wolf, Emely und Dominic (von links) im Kindercafé auch beim Tischfußball. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Frischer Wind im Plauener Kindercafé Mücke
Von Ellen Liebner
Die Freizeiteinrichtung in der Ostvorstadt lädt im März zu einem Tag der offenen Tür ein. Besucher können dann auch den neuen Leiter kennenlernen.

Im Kindercafé Mücke in der Plauener Ostvorstadt können Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahren ihre Freizeit verbringen. Die Einrichtung in Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, in den Schulferien von 12 bis 16 Uhr. Am 13. März wird es einen Tag der offenen Tür geben....
