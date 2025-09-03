Fünfjähriges Kind muss nach Schwelbrand in einem Wohnhaus in Plauen ins Krankenhaus

Die Feuerwehr eilte gegen Mitternacht zu einem Wohnhaus. Was dort passiert war.

Ein fünfjähriges Kind musste nach einem Schwelbrand in der Nacht zum Mittwoch, 3. September, in einem Wohnhaus in Plauen ins Krankenhaus gebracht werden. Das hat die Polizei berichtet. Kurz vor 24 Uhr am Dienstag war die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofsvorstadt geeilt. Im Haus an der Tischendorfstraße hatte ein Rauchmelder...