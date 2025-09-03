Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Fünfjähriges Kind muss nach Schwelbrand in einem Wohnhaus in Plauen ins Krankenhaus

Feuerwehrleute eilten zu einem Einsatz in die Bahnhofsvorstadt.
Feuerwehrleute eilten zu einem Einsatz in die Bahnhofsvorstadt. Bild: Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa
Feuerwehrleute eilten zu einem Einsatz in die Bahnhofsvorstadt.
Feuerwehrleute eilten zu einem Einsatz in die Bahnhofsvorstadt. Bild: Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa
Plauen
Fünfjähriges Kind muss nach Schwelbrand in einem Wohnhaus in Plauen ins Krankenhaus
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr eilte gegen Mitternacht zu einem Wohnhaus. Was dort passiert war.

Ein fünfjähriges Kind musste nach einem Schwelbrand in der Nacht zum Mittwoch, 3. September, in einem Wohnhaus in Plauen ins Krankenhaus gebracht werden. Das hat die Polizei berichtet. Kurz vor 24 Uhr am Dienstag war die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofsvorstadt geeilt. Im Haus an der Tischendorfstraße hatte ein Rauchmelder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
20.08.2025
1 min.
36-jährige Autofahrerin in Auerbach bei Kollision mit Lkw verletzt
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Beerheide.
Der Unfall passierte im Ortsteil Beerheide. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
15:30 Uhr
1 min.
82-Jähriger fährt in Markneukirchen auf den Wagen einer 72-Jährigen
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Markneukirchen.
Der Verkehrsunfall passierte an einem Kreisverkehr. Was die Polizei dazu berichtet.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel