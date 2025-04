Für Linksabbieger gesperrt: Wäre diese Staufalle in Plauen zu vermeiden gewesen?

Auf der zweispurigen Martin-Luther-Straße in Plauen hat sich in den letzten Tagen der Verkehr in stadtauswärtiger Richtung öfter als sonst üblich bis weit in die Jößnitzer Straße zurückgestaut. Wie lange das noch so bleibt.

Die Hochsaison der Straßenbaustellen hat noch gar nicht richtig begonnen, da kosten vorhandene Umleitungen und Einschränkungen die Kraftfahrer in Plauen bereits Zeit und Nerven: Nicht nur, dass mit der Baustelle der Neuen Elsterbrücke und der Kreuzung Reißiger Straße/Lessingstraße/Martin-Luther-Straße zwei viel befahrene Knoten noch auf... Die Hochsaison der Straßenbaustellen hat noch gar nicht richtig begonnen, da kosten vorhandene Umleitungen und Einschränkungen die Kraftfahrer in Plauen bereits Zeit und Nerven: Nicht nur, dass mit der Baustelle der Neuen Elsterbrücke und der Kreuzung Reißiger Straße/Lessingstraße/Martin-Luther-Straße zwei viel befahrene Knoten noch auf...