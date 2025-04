Für mehr als 300.000 Euro: Photovoltaik-Anlage entsteht auf Parkhaus des Plauener Landratsamtes

Die Sonne und eine Photovoltaikanlage machen’s möglich: Das Landratsamt will seine E-Auto-Flotte noch in diesem Jahr mit eigener Elektroenergie versorgen. Auch im Bürogebäude am Postplatz will man im Sommer davon profitieren.

Das Parkhaus des Landratsamtes an der Ecke Rädel-/Forststraße soll noch in diesem Jahr eine Photovoltaikanlage sowie zehn neue E-Ladesäulen erhalten. Dafür dass die Solaranlage von der Firma Goldbeck errichtet wird, hat sich am Montagabend der Bau- und Umweltausschuss des Kreistages ausgesprochen - mit sieben mal Ja, allerdings auch bei drei... Das Parkhaus des Landratsamtes an der Ecke Rädel-/Forststraße soll noch in diesem Jahr eine Photovoltaikanlage sowie zehn neue E-Ladesäulen erhalten. Dafür dass die Solaranlage von der Firma Goldbeck errichtet wird, hat sich am Montagabend der Bau- und Umweltausschuss des Kreistages ausgesprochen - mit sieben mal Ja, allerdings auch bei drei...