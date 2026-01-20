Fußballfans verunsichert: Vorstoß zur Verlegung der Finalrunde des Hallenturniers ins neue Plauener Sportforum sorgt für Wirbel

Viele Fußballfans können am Sonntag beim Finale nicht dabei sein, weil es für Zuschauer zu wenige Plätze gibt. Eine Verlegung in die größere neue Sporthalle hätte das Problem gelöst. Doch was sagen die Verantwortlichen?

Die Endrunde des vogtländischen Hallenfußballturniers um den Pokal der „Freien Presse" am kommenden Sonntag in der Plauener Einheit-Arena an der Wieprechtstraße ist seit gut einer Woche ausverkauft. Wenige Tage vor dem Finale forderte die SPD/Initiative-Stadtratsfraktion jetzt Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) auf, zu prüfen, ob die...