MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Fußballfans verunsichert: Vorstoß zur Verlegung der Finalrunde des Hallenturniers ins neue Plauener Sportforum sorgt für Wirbel

Die Zuschauerplätze in der Einheit-Halle Wieprechtstraße – das Foto entstand zur Zwischenrunde – sind auf 850 Fans begrenzt.
Die Zuschauerplätze in der Einheit-Halle Wieprechtstraße – das Foto entstand zur Zwischenrunde – sind auf 850 Fans begrenzt. Bild: Oliver Orgs
Die Zuschauerplätze in der Einheit-Halle Wieprechtstraße – das Foto entstand zur Zwischenrunde – sind auf 850 Fans begrenzt.
Die Zuschauerplätze in der Einheit-Halle Wieprechtstraße – das Foto entstand zur Zwischenrunde – sind auf 850 Fans begrenzt. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußballfans verunsichert: Vorstoß zur Verlegung der Finalrunde des Hallenturniers ins neue Plauener Sportforum sorgt für Wirbel
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Fußballfans können am Sonntag beim Finale nicht dabei sein, weil es für Zuschauer zu wenige Plätze gibt. Eine Verlegung in die größere neue Sporthalle hätte das Problem gelöst. Doch was sagen die Verantwortlichen?

Die Endrunde des vogtländischen Hallenfußballturniers um den Pokal der „Freien Presse“ am kommenden Sonntag in der Plauener Einheit-Arena an der Wieprechtstraße ist seit gut einer Woche ausverkauft. Wenige Tage vor dem Finale forderte die SPD/Initiative-Stadtratsfraktion jetzt Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) auf, zu prüfen, ob die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
3 min.
Sporthallen-Zoff in Plauen geht in eine neue Runde
Im Sportforum läuft Schul- und Vereinssport. Wettkämpfe und Veranstaltungen lassen auf sich warten.
Zu Jahresbeginn wollte Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner die Betreiberfrage für das Sportforum Vogtland eigentlich gelöst haben. Doch es klemmt noch immer.
Bernd Jubelt
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
13.01.2026
2 min.
Hallenpokal der „Freien Presse“ elektrisiert Fußballfans im Vogtland: Endrunde ist seit Montag ausverkauft
Die 850 Tickets fürs Finalturnier am 25. Januar in der Einheit-Arena gingen weg wie warme Semmeln. Der Verband erklärt, warum er in diesem Jahr weniger Tickets in den Verkauf gegeben hat.
Monty Gräßler
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
Mehr Artikel