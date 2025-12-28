Fußgänger in Plauen angefahren: Fahndung nach geflüchteter Unfallverursacherin

Plauen
In Plauen wurde ein Mann von einem Auto angefahren. Der Unfall ereignete sich an einer Ampel. Die Fahrerin ist flüchtig und wird nun gesucht.
In Plauen ist am Samstag gegen 13.30 Uhr ein Fußgänger angefahren und verletzt worden. Laut Polizei wollte der 60-Jährige, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war, an einer grünen Ampel die Straße überqueren, als ein Kleinwagen den Vorrang des Fußgängers missachtete. Das Fahrzeug erfasste den Mann, woraufhin der...
