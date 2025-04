Fußgängerin bei Unfall in Plauen schwer verletzt

Ein Auto hat eine 27-jährige Passantin am Mittwochabend auf der Kaiserstraße in Plauen erfasst. Was bisher bekannt ist.

Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Plauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage am Donnerstag mitteilt, wollte die 27-Jährige gegen 21.45 Uhr die Kaiserstraße in Höhe der Kreuzung Eugen-Fritsch-Straße überqueren, als sie von einem Seat erfasst wurde. Das Auto war in Richtung Kreisverkehr...