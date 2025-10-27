Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Galerie Forum K in Plauen zeigt messerscharfe Bilder von Stadt- und Industrielandschaften

Bild: Ellen Liebner
Plauen
Galerie Forum K in Plauen zeigt messerscharfe Bilder von Stadt- und Industrielandschaften
Von Ellen Liebner
Rene Meyer, geboren in Plauen, präsentiert „Once in a knife time“. Die Ausstellung umfasst bildnerische Arbeiten, die in Schablonentechnik entstanden.

Mit der Ausstellung „Once in a knife time“ in der Galerie Forum K an der Neundorfer Straße 4 in Plauen lädt Rene Meyer ein, auf 20 Jahre seines künstlerischen Schaffens zurückzublicken. Erste Arbeiten in Schablonentechnik zeigte er bereits am vorherigen Standort der Galerie an der Bahnhofstraße. Meyer wurde 1987 in Plauen geboren, lebt...
