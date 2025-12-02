Ganz ohne „Baumpflanz-Challenge“ in sozialen Netzwerken: Naturschützer im Vogtland bepflanzen Stelzenhöhe

Sie wollen nicht nur reden und gegen etwas sein, sondern auch etwas für die heimische Natur und Landschaft tun: Engagierte aus zwei Vereinen haben jetzt gemeinsam angepackt.

Insgesamt 18 Laubbäume und zwölf Sträucher pflanzten jetzt Mitglieder der Vereine Pro Vogtlandlandschaft und der Stelzenfestspiele bei Reuth mit weiteren Helfern auf der Stelzenhöhe. Insgesamt 18 Laubbäume und zwölf Sträucher pflanzten jetzt Mitglieder der Vereine Pro Vogtlandlandschaft und der Stelzenfestspiele bei Reuth mit weiteren Helfern auf der Stelzenhöhe.