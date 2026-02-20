MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Gasspeicherstände sinken unter 23 Prozent: Ist der Vogtlandkreis auf eine Mangellage vorbereitet?

Tausende Menschen sind allein in Plauen auf Erdgas angewiesen. Im Falle von Versorgungsengpässen wären etliche Heizungssysteme in Frage gestellt. Die Bundesnetzagentur gibt dennoch Entwarnung.
Tausende Menschen sind allein in Plauen auf Erdgas angewiesen. Im Falle von Versorgungsengpässen wären etliche Heizungssysteme in Frage gestellt. Die Bundesnetzagentur gibt dennoch Entwarnung. Bild: Ellen Liebner
Die Stadtwerke Erdgas Plauen (im Bild) sind ein regionaler Anbieter für Erdgas. Gasspeicher in dem Sinne gibt es in der Region nicht, das Erdgas fließt über ein Leitungsnetz.
Die Stadtwerke Erdgas Plauen (im Bild) sind ein regionaler Anbieter für Erdgas. Gasspeicher in dem Sinne gibt es in der Region nicht, das Erdgas fließt über ein Leitungsnetz. Bild: Ellen Liebner
Die Füllstände der deutschen Gasspeicher sind per Mitte Februar deutlich geringer als in den Vorjahren.
Die Füllstände der deutschen Gasspeicher sind per Mitte Februar deutlich geringer als in den Vorjahren. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Tausende Menschen sind allein in Plauen auf Erdgas angewiesen. Im Falle von Versorgungsengpässen wären etliche Heizungssysteme in Frage gestellt. Die Bundesnetzagentur gibt dennoch Entwarnung.
Tausende Menschen sind allein in Plauen auf Erdgas angewiesen. Im Falle von Versorgungsengpässen wären etliche Heizungssysteme in Frage gestellt. Die Bundesnetzagentur gibt dennoch Entwarnung. Bild: Ellen Liebner
Die Stadtwerke Erdgas Plauen (im Bild) sind ein regionaler Anbieter für Erdgas. Gasspeicher in dem Sinne gibt es in der Region nicht, das Erdgas fließt über ein Leitungsnetz.
Die Stadtwerke Erdgas Plauen (im Bild) sind ein regionaler Anbieter für Erdgas. Gasspeicher in dem Sinne gibt es in der Region nicht, das Erdgas fließt über ein Leitungsnetz. Bild: Ellen Liebner
Die Füllstände der deutschen Gasspeicher sind per Mitte Februar deutlich geringer als in den Vorjahren.
Die Füllstände der deutschen Gasspeicher sind per Mitte Februar deutlich geringer als in den Vorjahren. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Plauen
Gasspeicherstände sinken unter 23 Prozent: Ist der Vogtlandkreis auf eine Mangellage vorbereitet?
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fragenkatalog aus dem Kreistag beschäftigt das Landratsamt. Trotz schwindender Reserven bewertet die Bundesnetzagentur die Risiken „im Augenblick als gering“.

Wie steht es um die Versorgungssicherheit mit Erdgas? Welche Folgen hätte eine Gasmangellage für Schulen, für Kliniken, für die Notfallversorgung und für besonders schutzwürdige Menschen und Einrichtungen? Was käme auf die Bevölkerung insgesamt zu, wenn sich die durchschnittlich inzwischen weniger als 23 Prozent gefüllten Gasspeicher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
11:30 Uhr
1 min.
Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg
Trickbetrüger lenken ihre Opfer ab, um sie zu bestehlen.
Mitten im Supermarkt schlägt der Mann zu: Der Rentnerin fehlen nun 100 Euro.
Jan Oechsner
10.01.2026
4 min.
Nach tagelangem Stromausfall in Berlin: Was passiert bei einem Blackout im Vogtland?
Großflächiger Stromausfall in Berlin-Zehlendorf nach dem Brandanschlag auf ein Hochspannungskabel: Erst nach fünf frostigen Tagen waren alle Haushalte wieder am Netz.
Rund 45.000 Berliner Haushalte waren nach einem Brandanschlag auf Stromleitungen tagelang ohne Strom und Heizung. Wie wäre das Vogtland auf solch einen Krisenfall vorbereitet? Das Landratsamt arbeitet an Notfallplänen. Woran es bislang jedoch mangelt.
Ulrich Riedel
02.02.2026
4 min.
Trotz Bevölkerungsrückgang im Vogtland: Landratsamt wächst auf fast 1200 Stellen
Die Fläche des einstigen Plauener Warenhauses (vorn) reichte schon beim Einzug nicht aus – dahinter wurde noch ein dreigeschossiger Neubau errichtet. Auch Außenstellen gibt es weiter.
Per Beschluss hat der Vogtland-Kreistag eine Umkehr in der Personalpolitik der Kreisverwaltung gefordert. Die Behörde verspricht den Abbau von Stellen, geht aber bisher den umgekehrten Weg.
Ulrich Riedel
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel