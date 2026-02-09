Geänderter Fahrplan bei der Plauener Straßenbahn

Mit Beginn der Winterferien stellt der kommunale Nahverkehrsbetrieb seinen Fahrplan um. Mehrere Linien verkehren in einem größeren Takt.

Mit den ab Montag beginnenden Winterschulferien in Sachsen gilt bei der Plauener Straßenbahn-Gesellschaft ein geänderter Fahrplan. Vom 9. Februar bis einschließlich 20. Februar 2026 tritt montags bis freitags der Ferienfahrplan in Kraft. Die Straßenbahnlinien 3 und 4 verkehren tagsüber zwischen etwa 6 und 19 Uhr gemeinsam im 15-Minuten-Takt...