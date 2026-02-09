MENÜ
Zentrale Haltestelle am Postplatz in Plauen: Während der Ferien stellt die Betreibergesellschaft den Fahrplan um.
Zentrale Haltestelle am Postplatz in Plauen: Während der Ferien stellt die Betreibergesellschaft den Fahrplan um.
Plauen
Geänderter Fahrplan bei der Plauener Straßenbahn
Redakteur
Von Swen Uhlig
Mit Beginn der Winterferien stellt der kommunale Nahverkehrsbetrieb seinen Fahrplan um. Mehrere Linien verkehren in einem größeren Takt.

Mit den ab Montag beginnenden Winterschulferien in Sachsen gilt bei der Plauener Straßenbahn-Gesellschaft ein geänderter Fahrplan. Vom 9. Februar bis einschließlich 20. Februar 2026 tritt montags bis freitags der Ferienfahrplan in Kraft. Die Straßenbahnlinien 3 und 4 verkehren tagsüber zwischen etwa 6 und 19 Uhr gemeinsam im 15-Minuten-Takt...
