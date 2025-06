Gebäudeteile in Plauen auf den Gehweg gefallen: Rathaus-Polizei sperrt betroffenen Bereich zeitweise ab

Ein Bürger hatte das Rathaus am Dienstagmittag alarmiert. Die Behörde kündigt weitere Kontrollen an.

Zwischenfall nahe dem Oberen Bahnhof in Plauen: Von einem Gebäude an der viel befahrenen Pausaer Straße sind am Dienstag Teile auf den Fußweg gefallen. Wie die Stadtverwaltung am Abend mitteilte, habe die Rathaus-Polizei die Stelle im Bereich der Hausnummer 14 abgesichert und den Gehweg gesperrt. Zudem informierten Mitarbeiter der Bauordnung...