Gebühren für neue Personalausweise in Plauen steigen

Plauen passt Ausweisgebühren an. Erwachsene zahlen nun 46 Euro, Jüngere 27,60 Euro. Die Stadt hat keinen Einfluss auf die neuen Preise. Was ist der Auslöser?

Wer in Plauen einen neuen Personalausweis beantragt, zahlt höhere Gebühren. Erwachsene ab 24 Jahren müssen nun 46 Euro statt bisher 37 Euro entrichten. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Für Antragsteller unter 24 Jahren steigt die Gebühr von 22,80 Euro auf 27,60 Euro. Die Laufzeit der Ausweise bleibt unverändert. Für Erwachsene gilt...