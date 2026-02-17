MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer einen neuen Personalausweis benötigt, muss nun mehr dafür bezahlen.
Wer einen neuen Personalausweis benötigt, muss nun mehr dafür bezahlen. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Wer einen neuen Personalausweis benötigt, muss nun mehr dafür bezahlen.
Wer einen neuen Personalausweis benötigt, muss nun mehr dafür bezahlen. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Plauen
Gebühren für neue Personalausweise in Plauen steigen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Plauen passt Ausweisgebühren an. Erwachsene zahlen nun 46 Euro, Jüngere 27,60 Euro. Die Stadt hat keinen Einfluss auf die neuen Preise. Was ist der Auslöser?

Wer in Plauen einen neuen Personalausweis beantragt, zahlt höhere Gebühren. Erwachsene ab 24 Jahren müssen nun 46 Euro statt bisher 37 Euro entrichten. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Für Antragsteller unter 24 Jahren steigt die Gebühr von 22,80 Euro auf 27,60 Euro. Die Laufzeit der Ausweise bleibt unverändert. Für Erwachsene gilt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
1 min.
Saisonstart für Hexenführungen in Plauen
In den wildromantischen Weberhäusern kann man früheren Lebensweisen nachspüren.
Geschichte und Legenden vereint in einer Führung zu den Weberhäusern. Die Faszination des Mittelalters ist zu erleben. Was erzählt Margitta Schier?
Lutz Kirchner
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
14:00 Uhr
2 min.
So begrüßt Plauen seine Babys: Bäumchen für neues Leben
Douglasien wurden im Plauener Zukunftswald für Neugeborene gepflanzt.
Jedes Baby bringt neues Leben auch in den Zukunftswald am Rande der Stadt– Plauens grüne Begrüßung für Neugeborene.
Lutz Kirchner
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
Mehr Artikel