Gedenktafel für den „Retter der Friedlichen Revolution“ in Plauen: Nach Verzögerung steht jetzt die Enthüllung bevor

Plauen
Der Ausschuss für Kultur und Sport hatte sich in seiner jüngsten Sitzung noch einmal mit dem Inhalt der Erinnerungstafel für Thomas Küttler beschäftigt. Sie soll an seinem Todestag enthüllt werden.
Die Gedenktafel für den Thomas-Küttler-Platz, die an den „Retter der Friedlichen Revolution“ in Plauen erinnern soll, wird am 4. Dezember feierlich enthüllt. Das hat die Stadtverwaltung noch einmal in der jüngsten Sitzung des städtischen Kultur- und Sportausschusses bestätigt.
