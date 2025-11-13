Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Gedenktafel für den „Retter der Friedlichen Revolution“ in Plauen: Nach Verzögerung steht jetzt die Enthüllung bevor

Im Beisein von Thomas Küttlers Ehefrau Brigitte war der Platz am Wendedenkmal vor knapp einem Jahr nach Küttler benannt worden.
Im Beisein von Thomas Küttlers Ehefrau Brigitte war der Platz am Wendedenkmal vor knapp einem Jahr nach Küttler benannt worden. Bild: Ellen Liebner
Im Beisein von Thomas Küttlers Ehefrau Brigitte war der Platz am Wendedenkmal vor knapp einem Jahr nach Küttler benannt worden.
Im Beisein von Thomas Küttlers Ehefrau Brigitte war der Platz am Wendedenkmal vor knapp einem Jahr nach Küttler benannt worden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Gedenktafel für den „Retter der Friedlichen Revolution“ in Plauen: Nach Verzögerung steht jetzt die Enthüllung bevor
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ausschuss für Kultur und Sport hatte sich in seiner jüngsten Sitzung noch einmal mit dem Inhalt der Erinnerungstafel für Thomas Küttler beschäftigt. Sie soll an seinem Todestag enthüllt werden.

Die Gedenktafel für den Thomas-Küttler-Platz, die an den „Retter der Friedlichen Revolution“ in Plauen erinnern soll, wird am 4. Dezember feierlich enthüllt. Das hat die Stadtverwaltung noch einmal in der jüngsten Sitzung des städtischen Kultur- und Sportausschusses bestätigt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
3 min.
Brief ans Kanzleramt: Plauens OB will Feier zum 40. Jahrestag der Friedlichen Revolution ins Vogtland holen
Eine stilisierte Kerze: Das Plauener Wendedenkmal erinnert an das Geschehen vom Herbst 1989.
Im Herbst 2029 jährt sich die Friedliche Revolution zum 40. Mal. Das Geschehen in Plauen spielte damals eine besondere Rolle. Aus diesem Grund hat der Rathaus-Chef jetzt eine Initiative gestartet.
Nancy Dietrich
02.10.2025
3 min.
Gedenktafel für den „Retter der Friedlichen Revolution“ in Plauen: Oberbürgermeister kann sein Wort nicht halten
Im Dezember vorigen Jahres gab OB Steffen Zenner Brigitte Küttler ein Versprechen.
Der Platz am Wendedenkmal in Plauen ist seit dem vergangenen Jahr nach Thomas Küttler benannt. Doch die versprochene Enthüllung einer Gedenktafel in einem größeren Rahmen lässt auf sich warten.
Uwe Selbmann
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel