Gegen Auf und Ab bei Spritpreisen an Tankstellen: Politiker aus dem Vogtland fordert Preisregeln wie in Österreich

Am Tag kann der Spritpreis um mehr als ein Dutzend Cent schwanken. Besonders im Berufsverkehr wird es teuer. Die Vogtland-CDU fordert nun, den Spritpreis nur noch einmal täglich anzupassen.

Schauen Sie abends auf der Couch nach den aktuellen Tankpreisen? Viele vermuten, dass es besonders in den Abendstunden günstig sei zu tanken. Tagsüber passen Tankstellen bis zu 20-mal ihre Preise an. Damit können sie bei hoher Last wie im Berufsverkehr mehr Profit einfahren. In Österreich hingegen darf dank einer Verordnung nur einmal am Tag...