Gegen geparktes Auto in Plauen gekracht

Der Unfallverursacher ist verschwunden. Die Polizei hat eine Bitte.

Ein Autofahrer hat am Montag, 28. Juli, in Plauen einen Unfall verursacht und ist danach weggefahren. Das hat die Polizei berichtet. Ein Skoda-Fahrer hatte am Nachmittag Schäden an seinem Fahrzeug festgestellt, nachdem er es auf dem Parkplatz einer Norma-Filiale an der Siegener Straße abgestellt hatte. Zwischen 14 und 14.30 Uhr beschädigte ein...