Geheimnisse des Plauener Schlosshanges bei Führung zu entdecken

Ausstellungsstücke, Dokumente und Tafeln zum Bombenkrieg in Plauen 1944/45 lassen dramatische Geschichte nachempfinden.

Geheimnisse des Plauener Schlosshanges können am Donnerstag, 15. Mai, bei einer Führung entdeckt werden, wurde aus dem Rathaus angekündigt. Treffpunkt ist 16.30 Uhr am Eingang des Luftschutzmuseums an der Syrastraße. Es gibt dabei Wissenswertes zur Rekonstruktion der Amtsgärten und Schlossterrassen sowie Fakten zur Stadtentwicklung. Dann geht...