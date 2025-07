Geheimnisse des Plauener Schlosshanges werden gelüftet

Bei einer Führung am 17. Juli erhalten Teilnehmer Auskünfte über die Rekonstruktion der Amtsgärten und Schlossterrassen.

Plauen.

Die Geheimnisse des Plauener Schlosshanges können am Donnerstag, 17. Juli, wieder bei einer Führung über und unter Tage entdeckt werden. Treffpunkt ist 16.30 Uhr am Luftschutzmuseum Syrastraße. Laut Stadtverwaltung gibt es Auskünfte über die Rekonstruktion der Amtsgärten und Schlossterrassen. Außerdem könne je nach Witterung von der Bastion auf die Altstadt geblickt werden. Zudem geht es in die fünf Bergkeller mit der Ausstellung zum Bombenkrieg 1944/45. Die 90-minütige Führung für maximal 25 Personen ist nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Ermäßigte 5,50 Euro. Voranmeldung in der Tourist-Information ist erforderlich, Telefon 03741 2911027, E-Mail: [email protected]. (mib)