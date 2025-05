Geheimnisvolle Wasserwelten: Er holt die verborgenen Geschichten der vogtländischen Talsperren ans Licht

Das Vogtland ohne seine Talsperren - undenkbar. Doch so mancher Fakt über die Stauseen ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Ein Wissenschaftler will das ändern. Was er Spannendes herausgefunden hat.

Wassersport, Schwimmen, Boot fahren oder einfach nur Spazierengehen: Die Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten an vogtländischen Talsperren sind vielfältig. Die touristische Funktion ist allerdings nur als praktischer Nebeneffekt entstanden. Gebaut wurden die Stauseen aus einem ganz anderen Grund. Wassersport, Schwimmen, Boot fahren oder einfach nur Spazierengehen: Die Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten an vogtländischen Talsperren sind vielfältig. Die touristische Funktion ist allerdings nur als praktischer Nebeneffekt entstanden. Gebaut wurden die Stauseen aus einem ganz anderen Grund.