Geht in Plauen ein Schuh-Dieb um?

Kurioser Diebstahl in Plauen: Eine Sporttasche mit Inhalt konnte jemand offenbar gut gebrauchen.

Mit 190 Euro ist der angezeigte Diebstahlsschaden eher gering, der Vorfall und das offenbar vom Dieb sehr begehrte Objekt aber kurios. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straßberger Straße in Plauen meldete in dieser Woche eine Sporttasche, in der sich ein Paar Laufschuhe befanden, als gestohlen bei der Polizei. Abgestellt waren jene...