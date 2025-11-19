Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ist in Plauen Autodieben auf der Spur.
Die Polizei ist in Plauen Autodieben auf der Spur.
Plauen
Geländewagen verschwindet in Plauen spurlos
Redakteur
Von Sabine Schott
Wo ist der Hyundai Tucson im Wert von 35.000 Euro hin, der im Neubaugebiet Chrieschwitz abgestellt worden war?

Im Plattenbau Chrieschwitzer Hang in Plauen ist ein Geländewagen entwendet worden - ein auffälliger Hyundai Tucson. Über das spurlose Verschwinden des Wagens hat jetzt die Polizeidirektion in Zwickau informiert. Demnach kam das Fahrzeug im Zeitraum von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwochvormittag, 9.15 Uhr, vor der Albert-Schweitzer-Straße 24...
