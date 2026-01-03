Gelbe Tonne statt Säcke: So lief die Testphase im Vogtlandkreis bisher und so geht es jetzt weiter

Plauen
In vielen deutschen Kommunen ist die gelbe Tonne Standard. Im Vogtlandkreis dominieren noch die Säcke. Fünf Testregionen beteiligen sich seit einem Jahr an einem Pilotprojekt.
Der Vogtlandkreis ist in puncto Müllentsorgung so langsam ein Exot in Deutschland. Denn während vielerorts in Deutschland Plastikmüll in gelbe Tonnen geworfen wird, stehen hierzulande in den meisten Kommunen nach wie vor gelbe Säcke am Straßenrand. Vor einem Jahr hat das Vogtland Testregionen eingeführt, um herauszufinden, ob und wie eine...
