Geld und Rucksack weg: Wie eine junge Frau in Plauen ausgeraubt wurde

Die Polizei warnt, keine Wertsachen im Auto liegenzulassen. Sonst kann so was passieren, wie am Freitag in der Hammervorstadt.

Innerhalb von fünf Minuten drangen Unbekannte in ein Fahrzeug ein und raubten es aus. Das musste eine 22-Jährige erleben, als sie am Freitag, 13 Uhr, ihren BYD in einem Innenhof an der Reißiger Straße abstellte. Fünf Minuten später kehrte sie zurück und konnte ihren Augen kaum trauen: Auf unbekannte Art und Weise war ihr Auto geöffnet... Innerhalb von fünf Minuten drangen Unbekannte in ein Fahrzeug ein und raubten es aus. Das musste eine 22-Jährige erleben, als sie am Freitag, 13 Uhr, ihren BYD in einem Innenhof an der Reißiger Straße abstellte. Fünf Minuten später kehrte sie zurück und konnte ihren Augen kaum trauen: Auf unbekannte Art und Weise war ihr Auto geöffnet...