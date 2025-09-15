Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht zum E-Bike-Diebstahl in Plauen Zeugen.
Die Polizei sucht zum E-Bike-Diebstahl in Plauen Zeugen. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H/stock.adobe.com/Archiv
Plauen
Gelegenheit macht Diebe? Drei Minuten weg, E-Bike in Plauen gestohlen
Von Jakob Nützler
Ein teures E-Bike wurde in Plauen gestohlen. Die Täter nutzten offenbar einen kurzen Moment der Unachtsamkeit. Können Zeugen helfen?

Plauen.

Das ging schnell: Ein Mann stellte am Sonntag gegen 14.30 Uhr sein schwarzes E-Bike vor den Kolonnaden an der Bahnhofstraße in Plauen ab. In einem Geschäft wollte er sich kurz ein Getränk kaufen. Als er drei Minuten später zurückkam, war das Rad verschwunden. Das gestohlene E-Bike hat einen geschätzten Wert von rund 4000 Euro, erklärt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Zum gestohlenen Zubehör gehören eine schwarze Dunlop-Gepäcktasche mit weißem Streifen, eine graue Trinkflasche mit orangem Verschluss und ein sechseckiger Rückspiegel. Am E-Bike fällt ein grün-schwarzer „KTM“-Schriftzug auf. Gibt es Zeugen, die etwas gesehen haben? Hinweise dazu nimmt das Polizeirevier Plauen unter Ruf 03741 140 entgegen. (nütz)

