Gemeinde Pöhl überträgt Sirenen an den Vogtlandkreis

Der Gemeinderat hat den Weg für die Modernisierung von sieben Sirenenanlagen freigemacht. Aber es gibt auch Bedenken hinsichtlich der künftigen Nutzung im Brandfall.

Die Gemeinde Pöhl will dem Vogtlandkreis sieben ältere Sirenenanlagen übertragen. Der Landkreis wird die Modernisierung der Anlagen in Angriff nehmen. Sie befinden sich in Trieb, Liebau, Möschwitz, Christgrün, Helmsgrün, Herlasgrün und Ruppertsgrün. Mit seinem Beschluss ebnete der Gemeinderat den Weg für die vom Kreistag beschlossene... Die Gemeinde Pöhl will dem Vogtlandkreis sieben ältere Sirenenanlagen übertragen. Der Landkreis wird die Modernisierung der Anlagen in Angriff nehmen. Sie befinden sich in Trieb, Liebau, Möschwitz, Christgrün, Helmsgrün, Herlasgrün und Ruppertsgrün. Mit seinem Beschluss ebnete der Gemeinderat den Weg für die vom Kreistag beschlossene...