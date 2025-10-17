Gendern, Impfung und Ausländer – Aufreger-Themen, die spalten: Plauener Pfarrer laden zum Dialog ein

Plauen
Ein Ort des Dialogs soll in Plauen etabliert werden. Zwei Pfarrer machen sich dafür stark, Menschen mit unterschiedlicher Meinung zusammenzubringen. Für Gespräche, fürs Zuhören und fürs Verstehen.
Gendern, Impfung, Corona, Bürgergeld, Ausländer, Integration - es gibt gegenwärtig viele Themen, über welche sich die Menschen aufregen. Themen, die zu Diskussionen und unterschiedlichen Meinungen und Haltungen führen. Die eine Spaltung der Gesellschaft bewirken. Hier wollen die Plauener Pfarrer Hartmut Stief von der Versöhnungskirchgemeinde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.