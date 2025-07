Generalprobe für die Plauener Wies’n im September gelingt: Prächtige Stimmung beim Sport- und Sommerfest in Oberlosa

Am Plauener Stadtrand ist das dreitägige Sport- und Sommerfest des SV 04 Oberlosa über die Bühne gegangen. Der Biergarten wurde - auch dank des prächtigen Wetters - hervorragend angenommen.

„O‘zapft is“ hieß es am Freitagabend auf der ersten Oberlosaer Wies‘n, die das dreitägige Sport- und Sommerfest des SV 04 eröffnete. „Wir haben etwas Neues gemacht und der Biergarten wurde hervorragend angenommen, den es so auch im nächsten Jahr wieder geben wird“, kündigt Marcel Gemeinhardt vom SV 04 Oberlosa an. „Die...