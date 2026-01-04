MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Genuss, Musik und Shopping am ersten Sonntag des neuen Jahres in Plauen

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Genuss, Musik und Shopping am ersten Sonntag des neuen Jahres in Plauen
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Möbelhaus Biller fand am 4. Januar der Vogtländische Musiktag statt.

Es ist bereits zur Tradition geworden: Am ersten Wochenende nach dem Jahreswechsel findet im Plauener Westend der Vogtländische Musiktag statt. In der proppevollen Veranstaltungshalle des Möbelhauses Biller rockten Besucher und Musiker gleichermaßen. Den ersten Teil bestritt die Leipziger Oldie-Band Beat Club Leipzig – eine Kultgruppe, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
2 min.
Schneeschauer und Frost – Wetter bleibt winterlich
Erst ab Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder etwas wärmer werden.
Minus 16 Grad in Alpentälern und teils starker Schneefall im Norden. Besonders Autofahrer sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen.
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
17.11.2025
1 min.
Ausverkaufte Plauener Veranstaltungshalle: Schwarz-gelber Bockbierfasching zündet
SV 04-Narren feiern knackige Party in der Biller-Veranstaltungshalle. Zum Valentinstag geht’s mit Herzklopfen und Frühlingstrieben munter weiter
Thomas Voigt
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
05.01.2026
2 min.
Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs
Ein Solarpark in Sachsen, der dem Laden von Elektroautos dient. (Archivbild)
Bei der Stromerzeugung schlägt Photovoltaik erstmals zwei fossile Energieträger. Der Branche geht die Ausbreitung der Solaranlagen dennoch zu langsam.
11:04 Uhr
2 min.
Nach der Silvesternacht: Winterdienst in Plauen hat alle Hände voll zu tun
Lange hat es im Vogtland keine schneeweiße Silvesternacht gegeben. Doch diesmal war das anders – für den Winterdienst begann die erste Schicht des neuen Jahres deshalb früh.
Ellen Liebner
Mehr Artikel