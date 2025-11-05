Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Michael Fleck
Plauen
Genusswelt Cornwalls im Plauener Capitol-Kino erlebbar
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Michael Fleck berichtet in der Blickwinkelreihe über südenglische Landschaften und mehr.

Michael Fleck führt am Donnerstag, 6. November, 19.30 Uhr im Plauener Capitol-Kino an der Bahnhofstraße 33 mit dem Vortrag „Cornwall - Englands spektakuläre Südküste“ zu landschaftlichen Schönheiten und herausragender Architektur sowie in dunkle Moore und Genusswelten. Zwischen Stonehenge und Lands End liegen auch Weltkulturerbestätten...
16:40 Uhr
1 min.
Sachsens Ministerpräsident plant erneuten Besuch in Plauen: Oberbürgermeister will bei dieser Gelegenheit für ein besonderes Vorhaben werben
Am nächsten Freitag werden sich Ministerpräsident Michael Kretschmer und Plauens OB Steffen Zenner wiedersehen.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) plant in der kommenden Woche einen Besuch in Plauen. Oberbürgermeister Steffen Zenner hat einen besonderen Wunsch.
Bernd Jubelt
20:20 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Zwischen Auftritten in Erlangen und Gera macht die Show „Legendary Rock Voices“ am Samstagabend in der Zwickauer Sparkassen-Arena Station.
Konzerte für fast jeden Geschmack, Kabarett, eine Hochzeitsmesse und Ballett: Am Wochenende ist im Landkreis Zwickau eine Menge los. Die „Freie Presse“ hat ein paar Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
