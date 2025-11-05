Genusswelt Cornwalls im Plauener Capitol-Kino erlebbar

Michael Fleck berichtet in der Blickwinkelreihe über südenglische Landschaften und mehr.

Michael Fleck führt am Donnerstag, 6. November, 19.30 Uhr im Plauener Capitol-Kino an der Bahnhofstraße 33 mit dem Vortrag „Cornwall - Englands spektakuläre Südküste“ zu landschaftlichen Schönheiten und herausragender Architektur sowie in dunkle Moore und Genusswelten. Zwischen Stonehenge und Lands End liegen auch Weltkulturerbestätten...