Geparktes Auto in Plauen beschädigt - Verursacher verschwunden

Die Polizei setzt bei der Suche nach dem Unfallflüchtigen auf Zeugenhinweise.

In Plauen hat am Sonntag, 9. März, ein Autofahrer einen geparkten Wagen beschädigt. Um das Begleichen des angerichteten Schadens hat sich der Unfallverursacher jedoch nicht gekümmert. Er ist verschwunden. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist im Zeitraum zwischen 11 und 17.15 Uhr in der Bahnhofsvorstadt passiert. Wie die Polizei weiter...