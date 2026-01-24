Geparktes Fahrzeug in Plauen heftig demoliert

Ein in der Plauener Bahnhofsvorstadt am Fahrbahnrand geparktes Auto ist stark beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nur für etwa drei Stunden war ein Auto am Freitagabend am Fahrbahnrand in der Plauener Bahnhofsvorstadt geparkt. In diesem Zeitraum ist es passiert: Unbekannte beschädigten den an der Schildstraße ordnungsgemäß abgestellten Seat. Sie traten beide Außenspiegel ab und schlugen eine fahrerseitige Scheibe mit einer Bierflasche ein. Dabei wurde...